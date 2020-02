Tuttosport - Milan, Scamacca sotto osservazione: i rossoneri monitorano l'attaccante del Sassuolo in prestito all'Ascoli

In vista della prossima stagione, il Milan starebbe tenendo sotto stretta osservazione Gianluca Scamacca, centravanti di proprietà del Sassuolo che in questa annata sta giocando con la maglia dell'Ascoli. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che il club di via Aldo Rossi lo sta monitorando per il mercato estivo, anche se molto dipenderà dalla valutazione del cartellino che verrà fatta dai neroverdi.