Tuttosport - Milan, serve un difensore centrale: Duarte non convince, Musacchio è in uscita

Dietro a Romagnoli e Kjaer, oltre al giovane Gabbia, non ci sono grandi certezze nella difesa del Milan in vista della prossima stagione: Duarte non convince, mentre Musacchio, che è attualmente infortunato, è in uscita. Per questo motivo, come riporta questa mattina Tuttosport, i rossoneri dovranno per forza prendere un nuovo centrale da qui alla chiusura del mercato.