Tuttosport - Milan su Edouard del Celtic: Maldini progetta un colpo alla Hauge

Tra gli obiettivi del Milan per l'attacco, c'è anche Odsonne Edouard, 23enne centravanti del Celtic, avversario dei rossoneri nella fase a gironi di Europa League. Paolo Maldini, dt milanista, e gli altri dirigenti del club di via Aldo Rossi lo hanno potuto vedere da vicino nella gara del 4 dicembre a San Siro contro gli scozzesi, nella quale il francese di origini guianesi è anche andato in gol. Chissà che il Milan non ripeta quanto fatto in estate con Jens Petter Hauge, che è stato acquistato dai rossoneri dal Bodo /Glimt subito dopo che il Diavolo aveva affrontato la squadra norvegese nei preliminari di Europa League. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.