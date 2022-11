Tuttosport - Milan su Okafor: costa 35-40 milioni, piace anche ad alcuni club inglesi, tedeschi e all'Inter

MilanNews.it

In caso di addio di Rafael Leao, il Milan ha già in mente chi potrebbe essere il suo sostituto: i rossoneri hanno infatti messo nel mirino Noah Okafor, attaccante classe 2000 del Salisburgo. Come riferisce questa mattina Tuttosport, però, non sarà facile arrivare lui sia perchè ha già una valutazione piuttosto elevata (35-40 milioni di euro), sia perchè c'è una folta concorrenza (di lui c’è l’interesse di alcuni club inglesi, tedeschi e dell'Inter).