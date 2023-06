Tuttosport - Milan su Reijnders: l'olandese ha aperto ai rossoneri, l'AZ chiede 18 milioni

MilanNews.it

Il Milan è al lavoro per rinforzare il centrocampo e tra i profili preferiti dai dirigenti del Diavolo c'è Tijjani Reijnders dell’Az Alkmaar, il quale piace molto perchè può giocare sia in un centrocampo a due che da centrale in una mediana a tre. Secondo Tuttosport, il giocatore olandese, che ha una valutazione di 18 milioni di euro e che è nel mirino anche di Sporting Lisbona e di alcuni club inglesi, ha aperto al possibile trasferimento in rossonero.