Tuttosport - Milan, Suso e Gigio dovrebbero restare: via solo per offerte indecenti

Il destino di Suso e Gigio Donnarumma sembra essere quello di restare al Milan: come spiega Tuttosport, il club di via Aldo Rossi non ha nessuna intezione di cederli, a meno che sul tavolo della sede rossonera non arrivino offerte indecenti e irrunciabili. Dopo la chiusura del mercato estivo, i due giocatori dovranno poi trattare il rinnovo con la società milanista.