Tuttosport - Milan, Thiaw nel mirino del Newcastle: rossoneri disposti a parlarne

Dopo l'affare chiuso un anno fa per Sandro Tonali, il Newcastle torna a bussare alla porta del Milan, stavolta per Malick Thiaw: come spiega stamattina Tuttosport, il difensore tedesco è nella shortlist del club inglese che, dopo aver preso Kelly a parametro zero, punta a prendere un altro rinforzo per la difesa.

"L’apprezzamento del Newcastle per Thiaw è stato manifestato ai suoi agenti e il Milan è aperto a una discussione per, eventualmente, trovare un accordo sul valore del cartellino (valutazione alta)" scrive oggi il quotidiano torinese.