Tuttosport - Milan, via Hauge per sbloccare l’arrivo del trequartista

Maldini e Massara sono in una fase di studio e di attesa per ciò che riguarda la ricerca del trequartista. Come riporta Tuttosport, per prendere un giocatore che sappia muoversi dietro la prima punta e/o sulla corsia laterale servono pazienza e soldi. E bisogna cedere qualche esubero. Come Jens-Petter Hauge, per il quale l’Eintracht Francoforte potrebbe fare un rilancio non appena avrà venduto Younes e/o Kostic.