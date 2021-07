Tuttosport - Muro United per Dalot: il Milan va su Odriozola

Il Milan è alla ricerca di un vice Calabria. Come riporta Tuttosport, in questo momento in pole c’è lo spagnolo Odriozola del Real Madrid. Maldini e Massara avrebbero ripreso volentieri Dalot, ma il Manchester United continua a fare muro sul prestito. Sempre per la fascia destra, i rossoneri hanno fatto un sondaggio anche per Aurier, giocatore in uscita dal Tottenham.