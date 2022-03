Tuttosport - Non solo Milan: anche la Juve ha messo nel mirino Sanches

MilanNews.it

La Juventus è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e, secondo quanto riferito da Tuttosport, nel mirino ci sarebbe anche il portoghese Renato Sanches. Il giocatore in uscita dal Lille è uno dei principali obiettivi del Milan per l'estate, ma occhio ai bianconeri che, come detto, potrebbero inserirsi.