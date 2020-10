Tuttosport - Rinnovo Calhanoglu: il suo agente chiede un ingaggio da 6,5 milioni

Tra i rinnovi che il Milan sta trattando in questo momento c'è anche quello di Hakan Calhanoglu, il cui contratto scade il 30 giugno 2021. Il turco non ha mai nascosto la volontà di restrare in rossonero, ma tutto questo cozza al momento con le richieste del suo entourage: come riferisce stamattina Tuttosport, infatti, il suo agente Gordon Stipic chiede per il suo assistito un nuovo contratto da 6,5 milioni di euro a stagione (adesso ne guadagna 2,5).