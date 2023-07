Tuttosport - Singo e Pobega valutati entrambi 15 milioni: scambio alla pari?

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport questa mattina parla degli affari che potrebbero concretizzarsi sull'asse Milano-Torino, per ora solo delle idee. Al Torino piacerebbe riportare in granata Tommaso Pobega che però, a oggi, al Milan serve in un centrocampo rimasto sguarnito per la cessione di Tonali e l'infortunio di Bennacer. Un po' di manovra potrebbe esserci se il club di Cairo aprisse uno spiraglio per Wilfried Singo che piace al Milan. Entrambi i giocatori sono valutati 15 milioni dalle rispettive società: se così fosse potrebbe esserci la possibilità di uno scambio alla pari.