Tuttosport - Stallo sulla partenza di Krunic: Fenerbahçe e Lione, serve un'offerta che soddisfi il Milan

vedi letture

Stallo sull’eventuale partenza di Rade Krunic: lo scrive questa mattina Tuttosport che spiega che sul centrocampista bosniaco ci sono Fenerbahçe e Lione, le quali però devono fare una proposta ufficiale al Milan che soddisfi i rossoneri per ottenere il via libera alla cessione dell'ex Empoli. Il Diavolo non ha nessuna intenzione di regalare il giocatore, che rimarrà fino a giugno a Milanello se non dovesse arrivare una proposto soddisfacente.

Krunic sembra essere ormai finito ai margini del progetto rossonero, tanto che non gioca nemmeno un minuto dallo scorso 28 novembre contro il Borussia Dortmund in Champions League. Da quel giorno il bosniaco, che ha saltato l'ultima gara di Coppa Italia contro il Cagliari per un problema alla schiena, è rimasto sempre in panchina.