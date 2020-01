Tuttosport sul mercato del Milan: "Florentino Luis con Bernardeschi"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 21, uno spazio al Milan con questo titolo: "Tre delusi per un gioiello, anzi due: Florentino Luis con Bernardeschi". Le ultime mosse dei rossoneri dipendono dalle cessioni di Suso, Paquetà e Piatek. Si tratta con il Benfica per il portoghese. Proposto Paquetà alla Juventus per avere l'azzurro.