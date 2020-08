Tuttosport sul Milan: "Per Ibra manca un milione. Chi muove il primo passo?"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 17, uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Per Ibra manca un milione. Chi muove il primo passo?". Entrambe le parti vogliono trovare l'accordo, ma una delle due deve fare lo sforzo iniziale per venirsi incontro. Si lavora per chiudere in settimane e far allenare lo svedese da lunedì con la squadra.