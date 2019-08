Tuttosport - Suso-Milan, cessione o rinnovo

Il Milan non ha ancora preso una decisione definitiva su Suso. Giampaolo spinge per la conferma del giocatore, ma la dirigenza rossonera deve far quadrare i conti. Come riporta Tuttosport, lo spagnolo resta nel mirino della Roma, ma il Milan vuole almeno 30 milioni (solo cash, senza contropartita). Qualora dovesse rimanere, si dovrebbe trovare un accordo sul rinnovo del contratto, ma a cifre inferiori rispetto ai 6 milioni all’anno richiesti da Suso nei precedenti colloqui con la società.