Tuttosport - Theo gela il Milan: il Bayern Monaco e il Real tentano il francese

"Se resto o andrò via lo vedremo soltanto dopo gli Europei". Con queste parole Theo Hernandez ha gelato il Milan, un messaggio abbastanza chiaro che arriva dal ritiro della Francia: come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport l'esterno francese potrebbe lasciare i rossoneri già in questa finestra di mercato. Il primo ostacolo riguarda il rinnovo di contratto, un'operazione "in salita da mesi". L'attuale accordo scade nel 2026, al momento il giocatore chiede una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro per poter restare a Milano.

Cosa accadrà dunque? Sullo sfondo c'è lo spauracchio Real Madrid: "Al tempo stesso, se i campioni d'Europa non dovessero arrivare all'esterno canadese (Davies, ndr), potrebbero pensare proprio al giocatore che vendettero al Milan nell'estate 2019 per 21.5 milioni (saliti a 22.8 con i bonus). Oggi Theo vale quattro volte di più, almeno 80 milioni". Per una cifra inferiore, infatti, difficilmente i rossoneri ascolterebbero proposte. E di mezzo c'è anche il Bayern Monaco.