Depositato il contratto di David Odogu
David Odogu è un nuovo calciatore del Milan. Manca ancora l'ufficialità dei due club, quello rossonero e il Wolfsburg, ma c'è quella della Lega Serie A che ha pubblicato la notizia del deposito del contratto con il difensore classe 2006. Il calciatore arriva in rossonero per una cifra attorno ai 10 milioni di euro, bonus inclusi.
Come ha riportato Matteo Moretto, Odogu firma un quadriennale con opzione per il quinto. Si attende la comunicazione del club rossonero. Si tratta, dopo Rabiot depositato negli scorsi minuti, del decimo e ultimo acquisto del Milan.
