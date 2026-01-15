ufficiale Mattia Cappelletti ha prolungato il suo contratto con il Milan

Mattia Cappelletti, terzino che ha iniziato la stagione con la Primavera e che ora invece fa parte del gruppo del Milan Futuro, ha prolungato il suo contratto con il club di via Aldo Rossi. Ecco il comunicato ufficiale della società rossonera: "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Mattia Cappelletti.

Il difensore, classe 2007 e da otto stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".