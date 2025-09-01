ufficiale
Mattia Malaspina ceduto al Novara a titolo definitivo
MilanNews.it
Mattia Malaspina, centrocampista classe 2005, che è cresciuto nel settore giovanile del Milan ed è stato uno dei titolari dello scorso campionato di Serie C con Milan Futuro, è stato ceduto dal club rossonero al Novara, sempre in terza divisione italiana. L'operazione è stata definita con la formula del titolo definitivo.
Il comunincato del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Malaspina al Novara FC. Il Club ringrazia Mattia per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".
