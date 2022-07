Un 31 luglio che sa di stagione vera: prima Marsiglia-Milan, poi lo sbarco di De Ketelaere

MilanNews.it

Siamo 'solo' al 31 luglio, praticamente in pienissima estate, ma per il Milan questo 31 luglio sembra già una domenica di intensa stagione sportiva. Alle 18:00, infatti, i rossoneri affronteranno il Marsiglia in quello che è il test più probante del pre-campionato della squadra di Pioli, per attendere poi lo sbarco a Milano del nuovo acquisto Charles De Ketelaere.



Test probante

Come detto, contro il Marsiglia di Igor Tudor le cose si faranno serie. È vero, si tratta sempre di una amichevole e il risultato conterà fino ad un certo punto, ma il Velodrome infuocato (attesi 60mila spettatori) e la necessità di scendere sempre in campo come lo Scudetto sul petto merita 'costringeranno' i ragazzi di Pioli a tirar fuori una prestazione di livello. Per questo motivo, è molto probabile che il tecnico rossonero si affidi alla formazione più vicina a quella titolare, con ancora Yacine Adli sulla trequarti assieme a Leao; possibile il rientro da titolare di Tonali in mediana.



Lo sbarco del talento

Il tutto in preparazione della prima di campionato contro l'Udinese (13 agosto), nel quale il popolo milanista potrà finalmente ammirare in rossonero Charles De Ketelaere. Lo sbarco del talento belga, infatti, è previsto nella giornata di oggi o, al massimo, domani, con le conseguenti visite mediche che porteranno poi l'affare all'ufficialità.