Una settimana alla Serie A: Pioli sogna questo Milan. Mancano i colpi in difesa

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Milan

Stefano Pioli è già stato accontentato dalla dirigenza. Che intanto ha deciso di confermarlo, insieme alla proprietà. E di disegnare passo dopo passo una formazione che si addica alle sue caratteristiche e preferenze tattiche. 4-2-3-1, per questo Tonali da mettere al fianco di Bennacer o di Kessie. Per questo la conferma di Ibrahimovic come faro dell'attacco. Per questo un esterno largo come Brahim Diaz dal Real Madrid, per questo il riscatto di Rebic dall'Eintracht. Per questo Hernandez non è stato ceduto, per questo Kjaer è rimasto. Il Milan sta costruendo la squadra con e per Pioli ma adesso mancano i rinforzi in difesa. Un terzino destro, su tutti: il feeling con Calabria e con Conti sembra non esser mai sbocciato e per questo in accordo con Maldini e Massara, la caccia all'uomo giusta. Emerson Royal del Betis e Denzel Dumfries del PSV Eindhoven i nomi graditi. Al centro, poi, il grande sogno: Nikola Milenkovic della Fiorentina (o in seconda battuta German Pezzella). Uno al quale spiegare pochi dettami perché già li ha imparati a Firenze, con Pioli.

Come può giocare oggi il Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Brahim Diaz, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

L'undici 'da sogno' per Pioli: Donnarumma; EMERSON ROYAL (DUMFRIES), MILENKOVIC, Romagnoli, Hernandez; TONALI, Bennacer (Kessie); Brahim Diaz, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.