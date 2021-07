VIDEO - Kessie dichiara amore al Milan: rinnovo più vicino

In seguito alle forti dichiarazioni rilasciate nella giornata odierna da Kessie alla Gazzetta dello Sport, l'ivoriano si è detto desideroso di voler rimanere al Milan per sempre e che "aggiusterà tutto" una volta tornato dalle Olimpiadi, Sky Sport racconta come il rinnovo del forte centrocampista sia più vicino: in settimana ci sarà anche un incontro tra l'agente Atangana e la dirigenza rossonera.

Guarda il video di Sky Sport: