VIDEO MN – Okafor arrivato a Casa Milan. Ora la firma sul contratto

Noah Okafor, come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato, è arrivato in questi istanti a Casa Milan.

Lo svizzero, che ricordiamo arriverà a titolo definitivo dal RB Salisburgo per 14 milioni di euro, questa mattina ha svolto le visite mediche e ha ottenuto l’idoneità sportiva e ora è pronto a firmare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni.

Domani partirà alla volta degli States per raggiungere la squadra in tournée, come ha confermato il suo agente ai nostri microfoni (clicca qui per le sue dichiarazioni).