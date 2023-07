Villarreal, Chukwueze neanche in panchina per l'amichevole con l'Hannover: il nigeriano sempre più vicino al Milan

Nel pomeriggio di oggi il Villarreal affronterà l'Hannover in quella che sarà la terza amichevole pre stagione per gli spagnoli. Nella distinta comunicata direttamente dal "Sottomarino giallo" non figura Samuel Chukwueze, né in campo e né in panchina. La partita è prevista per oggi pomeriggio alle 14:00.

Nella giornata di ieri il Milan ha trovato un accordo di massima per il nigeriano sulla base di 20 milioni di 8 di bonus (qui la nostra anticipazione).