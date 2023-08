Vivo l'interesse per Omobamidele: il Norwich lo valuta 15 milioni

Il Milan potrebbe inserire un nuovo difensore centrale per rimpolpare l'unico reparto non rinforzato quest'estate. Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, i rossoneri rimangono interessati ad Andrew Omobamidele, irlandese classe 2002 del Norwich. La richiesta del club britannico non è indifferente, 15 milioni di euro, ma il Milan potrebbe pensare anche di affondare il colpo durante l'inverno chiudendo l'operazione, eventualmente, nel mese di gennaio.