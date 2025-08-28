Vlahovic e Rabiot costano troppo: difficilmente Allegri verrà accontentato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, difficilmente Massimiliano Allegri sarà accontentato nelle sue esplicite richieste di mercato: è molto difficile, infatti, che i rossoneri riescano a finalizzare positivamente le trattative per Dusan Vlahovic e per Adrien Rabiot.

La situazione Vlahovic è chiara: "Dusan Vlahovic, il preferito di Allegri, è una pista - spiega il quotidiano romano - nei fatti irraggiungibile: la Juventus chiede 30 milioni di euro per il cartellino, il giocatore almeno 6 milioni annui d'ingaggio, gli agenti una cifra elevata per le commissioni e i bonus alla firma. Troppo per i parametri di RedBird".

Discorso simile anche per Rabiot: "La situazione del francese con il Marsiglia resta molto spinosa, ma nella giornata di ieri i colloqui tra la dirigenza rossonera, l'entourage del calciatore e il club transalpino non hanno portato i frutti sperati. Anzi: le richieste di 15 milioni di euro per il cartellino del 30enne, l'ingaggio da almeno 5 milioni annui e le commissioni per la mamma Veronique rischiano di essere ostacoli insormontabili".

HARDER SALTATO

Il mercato del Milan ha subito, ieri, un'altra giornata clamorosa, piena di sorprese e di colpi di scena. Quando sembrata tutto fatto per Conrad Harder, la trattativa che porta al danese è definitivamente saltata; il Milan ha deciso di lasciare lì dov'è l'attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona a causa dei tentennamenti del club portoghese sul via libera e al cambiamento continuo delle condizioni da parte del suo entourage. E il Milan ha detto 'Beh, ciao' e si è voltato verso altri fronti.