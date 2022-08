Vranckx, c'è l'offerta dell'Atalanta: prestito oneroso con diritto di riscatto

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel giorno di Rasmus Højlund, l'Atalanta si muove concretamente anche per l'acquisto di un centrocampista. Il club orobico ha presentato un'offerta per Aster Vranckx del Wolfsburg (seguito anche dal Milan): prestito oneroso con diritto di riscatto. Il centrocampista belga è da tempo seguito anche dal Milan, ma la Dea nelle ultime ore sta muovendo passi concreti per l'acquisto del calciatore classe 2002 fuori dai piani della società tedesca. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.