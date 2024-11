Zhegrova vuole la Serie A: quattro club interessati, c'è anche il Milan

Tra i migliori in campo in Lille-Juventus 1-1, il talentuoso calciatore kosovaro Edon Zhegrova potrebbe approdare in Serie A a partire dalla prossima estate. A fare il punto sul suo futuro è l'edizione online del 'Corriere dello Sport': 30 milioni di euro come valutazione, il calciatore cresciuto calcisticamente in Belgio piace soprattutto all'Atalanta, ma anche a Inter, Juventus e Milan.

Nelle ultime ore Zhegrova ha così parlato del calcio italiano: "Mi piace il calcio italiano, seguo sempre le vostre big come il Milan e guardo anche le partite della Juve. Poi in Kosovo ci sono tanti tifosi di Milan, Inter e Juve. Io in Serie A un giorno? Perché no? Mi piace tanto il Milan, I like Milan".