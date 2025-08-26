Anche oggi Leao ha lavorato a parte: difficile la sua presenza a Lecce
Le speranze di Rafael Leao di recuperare per la gara contro il Lecce si abbassano notevolemente. Come riportato dal collega di Sky Sport 24 Peppe Di Stefano, in collegamento in diretta dal centro sportivo di Milanello qualche minuto fa, anche nella giornata di oggi, esattamente come accaduto ieri, Rafael Leao si è allenato a parte seguendo il programma di recupero dopo il problema al polpaccio accusato dopo aver segnato il primo gol della stagione, nella partita contro il Bari in Coppa Italia.
Secondo quanto viene riferito da Di Stefano, è molto difficile che Leao possa recuperare: a mettersi di traverso anche il fatto che il Milan giocherà al Via Del Mare di Lecce nella serata di venerdì, riducendo al minimo le possibilità di recupero. Rimangono ancora due allenamenti prima della partenza della Puglia ma, stando alle indiscrezioni, Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con l'emergenza offensiva anche nella seconda giornata di campionato: a oggi a disposizione solo Gimenez, Pulisic e Chukwueze.
