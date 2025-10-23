MN - L'ad Furlani e il ds Tare sono arrivati a Milanello

Come riporta il nostro inviato a Milanello, pochi minuti fa Igli Tare, direttore sportivo del Milan, e Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, sono arrivati nel Centro Sportivo di Carnago. I due dirigenti milanisti assisteranno nel pomeriggio alla seduta di rifinitura della squadra di Max Allegri in vista della gara di domani sera a San Siro contro il Pisa

DOVE VEDERE PISA-MILAN
Data: venerdì 24 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Cetilar Arena - Stadio Romeo Anconetani, Pisa
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: ZUFFERLI
Assistenti: ROSSI L. – MASTRODONATO
IV uomo: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI