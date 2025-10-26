MN - Milanello, Loftus-Cheek in gruppo. Estupinan ancora a parte
Dopo Fiorentina e Pisa, Pervis Estupinan salterà anche il prossimo impegno in campionato del Milan, vale a dire quello sul campo dell'Atalanta (martedì alle 20.45): l'esterno sudamericano, che si è fatto male alla caviglia durante una partita con il suo Ecuador, ha infatti svolto anche oggi a Milanello un allenamento personalizzato e dunque non sarà a disposizione di Max Allegri per la trasferta di Bergamo.
Buone notizie invece su Ruben Loftus-Cheek che è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe quindi far parte regolarmente della lista dei convocati del tecnico livornese. Il centrocampista inglese ha saltato le ultime due partite del Diavolo a causa di un affaticamento muscolare (no lesioni) rimediato nella rifinitura prima della Fiorentina.
Questo il programma completo della 9^ giornata di Serie A:
28/10/2025 Martedì 18.30 Lecce-Napoli DAZN
28/10/2025 Martedì 20.45 Atalanta-Milan DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Como-Verona DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Juventus-Udinese DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Roma-Parma DAZN/SKY
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Bologna-Torino DAZN
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Genoa-Cremonese DAZN
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Inter-Fiorentina DAZN/SKY
30/10/2025 Giovedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN
30/10/2025 Giovedì 20.45 Pisa-Lazio DAZN/SKY
