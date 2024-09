MN - Milanello, Maignan in gruppo: ci sarà contro l'Inter

C'era un po' di preoccupazione dopo Milan-Liverpool per le condizioni di Mike Maignan in vista del derby di domenica: il francese, che è stato costretto ad abbandondare il campo nella ripresa, aveva riportato un trauma contusivo alla coscia destra dopo un duro scontro con Tomori e le sue condizioni erano da valutare per il prossimo impegno contro l'Inter.

Oggi arriva una bellissima notizia da Milanello: Maignan si è infatti allenato in gruppo e dunque sarà regolarmente a disposizione di Paulo Fonseca domenica sera per la stracittadina milanese.

di Antonio Vitiello