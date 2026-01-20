Riposo sì, ma non per Leao: Rafa a Milanello a lavorare nel giorno libero

Massimiliano Allegri, approfittando del ritorno della settimana lunga tra la gara vinta a San Siro contro il Lecce e la prossima che i rossoneri giocheranno domenica sera in casa della Roma all'Olimpico, ha concesso ieri e oggi due giorni liberi alla sua squadra, per ricaricare le pile dopo un inizio di 2026 molto intenso e per prepararsi al meglio alle prossime tre trasferte in calendario che prevedono anche la disputa di due big match. Domani mattina è prevista la ripresa degli allenamenti.

Eppure oggi, oltre agli infortunati che lavorano sul loro recupero, a Milanello si è presentato anche Rafael Leao nonostante il giorno di riposo: è stato l'unico dei giocatori non infortunati a presentarsi al centro sportivo di Carnago di sua spontanea volontà. Lo riporta oggi il collega Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport. Va sottolineato che, come rimarca Allegri da tempo, Leao è ancora ben lontano dalla sua miglior condizione dopo i diversi acciacchi di quest'anno: in questo senso può essere letta la presenza di Leao a Milanello oggi, comunque non prevista inizialmente.