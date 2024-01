Sky - Milan, sovraccarico al muscolo adduttore per Florenzi: salta l'Atalanta, c'è fiducia per la Roma

vedi letture

Arrivano aggiornamenti da Milanello in merito alle condizioni di Alessandro Florenzi che ieri si è infortunato contro l'Empoli ed è stato costretto a lasciare il campo durante il primo tempo del match (al suo posto dentro il giovane Alex Jimenez): secondo quanto riferisce Sky, il terzino italiano ha riportato un sovraccarico al muscolo adduttore della coscia sinistra.

Florenzi salterà sicuramente la gara di mercoledì contro l'Atalanta valida per i quarti di Coppa Italia, mentre c'è fiducia che possa recuperare per il successivo impegno di campionato contro la Roma in programma domenica sera a San Siro.