Accordo Liga-CVC, duro comunicato del Real: "Tutto a nostra insaputa. Fondo opportunista"

Il Real Madrid ha emesso un duro comunicato dopo l'annuncio dell'accordo raggiunto tra LaLiga e il fondo CVC. Il club spagnolo fa sapere che: "Questo accordo è stato fatto senza la partecipazione del Real Madrid e a sua insaputa. LaLiga ci ha consentito solo oggi di avere un accesso limitato ai termini dell'accordo.

I club hanno ceduto i diritti audiovisivi esclusivamente per la loro commercializzazione in un regime competitivo e per un periodo di 3 anni. Questo accordo, in modo ingannevole, sottrae ai club il 10,95% dei diritti audiovisivi per i prossimi 50 anni e contro la legge.

La negoziazione è avvenuta senza un processo competitivo e le condizioni economiche concordate con il fondo CVC gli concedono guadagni superiori al 20% annuo. È lo stesso fondo opportunista che ha tentato senza successo accordi simili con i campionati italiano e tedesco.

Il Real Madrid non può sostenere un'operazione che dia in mano agli investitori il futuro di 42 club di prima e seconda divisione e il futuro dei club che saranno promossi nei prossimi 50 anni.

Il Real Madrid convocherà l'assemblea dei partner per discutere l'accordo e le significative perdite di capitale senza precedenti nei suoi 119 anni di storia".