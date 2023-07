Dall'Inghilterra - Roberts, preparatore dei portieri, lascia i Wolves: è in trattativa con il Milan

Stando a quanto riporta il giornalista inglese Liam Keen in esclusiva su "Express&Star", il preparatore dei portieri del Wolverhampton, Tony Roberts, ha lasciato il club ed è attualmente in trattativa con il Milan. Il 53enne ha già salutato la squadra e lo staff dei Wolves e non ha viaggiato con la squadra in Portogallo, lasciando il club dopo due anni.

Secondo il giornalista inglese Roberts è in trattative avanzate con il Milan per entrare a far parte dello staff dei preparatori dei portieri di Stefano Pioli.

Dopo essere stato allenatore lo scorso novembre, Lopetegui ha parlato così di Roberts: "Tony resterà con noi. Ha esperienza, è un uomo positivo e ha una buona energia. Voglio questo tipo di energia intorno a me, questo è certo.

Secondo il portale inglese Roberts era un membro ben in vista dello staff ed era benvoluto dai giocatori, ma ora ha lasciato il club ed è partito per una nuova avventura in Italia.