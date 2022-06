Greenwood, settimana prossima la prima udienza: è sospettato di stupro e violenza

MilanNews.it

Dopo l'arresto dello scorso inverno e la seguente libertà vigilata concessa in aprile, Mason Greenwood presenzierà davanti alla corte il prossimo giovedì, quando si discuterà della sua cauzione. L'attaccante del Manchester United, arrestato lo scorso gennaio per stupro e violenza ai danni della sua ex fidanzata, dovrà presentarsi il prossimo 23 giugno davanti alla corte di Manchester e Salford, dove verrà ascoltato dal giudice, in un'udienza privata e chiusa a pubblico e stampa.