Il Sun critica l'acquisto di Higuain: "Fuori i nuovi, dentro i vecchi"

Il Sun in prima pagina torna sul mercato del Chelsea titolando: "Fuori i nuovi, dentro i vecchi". Il riferimento è al rischio di veder partire Hudson-Odoi con direzione Germania e al potenziale acquisto di Gonzalo Higuain dal Milan. Una coppia di affari criticata dalla stampa per la possibile perdita di uno dei talenti più importanti tra i giovani Blues in favore di un calciatore considerato ormai in parabola discendente.