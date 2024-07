Moukoko vuole lasciare il BVB, l'agente: "Chiede spazio, tanti club interessati"

Youssoufa Moukoko vuole lasciare il Borussia Dortmund. Il centravanti classe 2004 è legato al club giallonero da un contratto fino a giugno 2026, ma quest'estate farà le valigie. Ad annunciarlo è il suo agente, Patrick Williams, in un'intervista con Fabrizio Romano: “Youssoufa ha un potenziale enorme, che purtroppo non ha potuto mostrare la scorsa stagione. Penso che il fatto che abbia segnato 5 gol in 613 minuti dica tutto sulla sua qualità. Pochi giocatori in Bundesliga hanno una media simile”.

Tanta rabbia nelle parole del procuratore, chiaramente nei confronti del Borussia Dortmund, a causa del poco spazio: “A Youssoufa erano state promesse molte cose prima di firmare, ma non si è concretizzato nulla. È sempre stato interessato solo alla sua crescita, non a nient'altro, come hanno sempre affermato i media. Se fosse stata una questione di soldi, avrebbe potuto accettare altre offerte e avrebbe potuto guadagnare più del triplo rispetto a quanto guadagna a Dortmund".

Williams, agente di Moukoko, ce l'ha anche con la stampa: “I media lo dipingono sempre come un perdente, sia in allenamento che a stagione in corso. L'unica cosa che vuole è giocare. Non è un segreto che ci siano diversi club che credono nelle qualità di Youssoufa e lo vorrebbero nella propria squadra. Io dico che il Borussia Dortmund sta commettendo un errore nel cedere Youssoufa. Con così poco tempo a disposizione, tutti sapranno che il valore di mercato di Youssoufa sarà basso e il Dortmund non può aspettarsi molto. Ora stiamo sondando l'interesse di Inghilterra, Spagna e Francia”.