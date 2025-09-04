Musiala torna a parlare dell'infortunio shock con Donnarumma
Un momento terribile, che sicuramente ricordiamo tutti. L'infortunio horror di Musiala durante il Mondiale per club è rimasto impresso nella mente di tutti, purtroppo. In uno scontro con Gianluigi Donnarumma, l’attaccante tedesco ha riportato la frattura del perone e la lussazione della caviglia, un trauma che lo ha costretto a un lungo stop. “Non ho ancora visto il video, solo le foto”, ha raccontato il classe 2003 a Sport Bild, spiegando di voler voltare pagina e concentrarsi solo sul recupero.
Il talento del Bayern Monaco non si sbilancia, e indica un nuovo obiettivo personale
“Voglio tornare in campo quando sarò davvero pronto. Non ha senso accelerare. L’importante è arrivare in piena forma, anche in ottica Coppa del Mondo”. I progressi, intanto, sono evidenti: niente più stampelle e un percorso di riabilitazione che procede secondo i piani.
