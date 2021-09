Noa Lang ha impressionato in Champions. L'Arsenal ci pensa, anche il Milan interessato

Dopo aver speso circa 170 milioni in estate per rinforzare la rosa (con risultati per il momento piuttosto deludenti), l'Arsenal già pensa ai prossimi obiettivi di mercato. Il primo della lista è Noa Lang, attaccante in forza al Bruges che si è fatto notare nella sfida di Champions contro il Paris Saint-Germain delle stelle: il giocatore olandese, 22 anni, ha una valutazione di circa 22 milioni; secondo Fichajes interessa anche a Milan e Leicester.