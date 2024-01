Pres. Brest: "Brassier? Serve un'offerta convincente. Vedremo se ci sarà l'opportunità di cederlo"

Lilian Brassier è uno dei nomi principali che il Milan sta seguendo in questo mercato invernale per rinforzare il reparto difensivo, orfano di diversi giocatori per infortunio. Il classe 1999 del Brest secondo le indiscrezioni sarebbe disposto ad accettare la corte rossonera ma il club francese, attualmente terzo in classifica, vuole un'offerta da almeno 12 milioni.

Il presidente del Brest, Denis Le Saint, ha parlato di Brassier ai microfoni di Prime Video. Le sue parole: "Vedremo se ci saranno opportunità di cessione in questa finestra di mercato di gennaio. Ma serve un’offerta convincente, anche perché Lilian ha lavorato bene con noi in questi anni ed è cresciuto, è un piacere sapere che è seguito da club importanti".