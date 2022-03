Psg, maxi-offerta a Mbappé: 50 milioni l'anno più 100 di bonus fedeltà

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Paris Saint-Germain non si rassegna a perdere Kylian Mbappé a fine stagione, quando scadrà l’attuale contratto, ed è pronto a mettere sul piatto un’offerta faraonica per trattenere l’attaccante a Parigi e allontanare le sirene del Real Madrid. Secondo Le Parisien la proprietà del club avrebbe offerto un prolungamento fino al 2024 con un ingaggio da 50 milioni di euro l’anno e un importante incentivo: 100 milioni di euro netti come bonus fedeltà. Un’offerta superiore all’ultima presentata all’attaccante francese.