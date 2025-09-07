Suarez ci ricasca: sputo all'assistente avversario, squalifica di sei giornate

Luis Suarez ci ricasca: in carriera ha avuto diversi episodi, soprattutto quando indossava la maglia del Liverpool, che l'hanno portato agli onori della cronaca per gesti e situazioni deprecabili come gli insulti razzisti ad Evra o il famoso morso a Chiellini durante i mondiali. L'attaccante uruguaiano, oggi in forza all'Inter Miami di Messi, ha perso nuovamente la testa.

Dopo la sconfitta per 3-0 in finale di Leagues Cup vinta dai Seattle Sounders proprio ai danni del Miami il centravanti ha sputato, gesto ripreso dalle telecamere, in faccia a Gene Ramirez, membro dello staff degli avversari. Un'uscita dal semintato che gli è costata 6 giornate di squalifica nella coppa statunitense per club.