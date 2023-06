Fate vedere a Cardinale le immagini dell’omaggio a Silvio della Curva Sud. Il dopo Maldini va scelto bene e in fretta

MilanNews.it

Se fossi nella comunicazione del Milan spedirei negli Usa, alla particolare attenzione di Gerry Cardinale, le immagini dell’ultimo, affettuoso omaggio, della curva sud, il cuore del tifo milanista, dinanzi alla villa di Arcore, per celebrare l’ultimo saluto al Presidente più vincente della storia calcistica italiana e non solo. Lo farei senza aggiungere nessun commento perché il messaggio arriverebbe dritto al cuore e alla testa del neo-presidente del Milan. Vuol dire che c’è riconoscenza eterna per chi, come Silvio Berlusconi, nei suoi 31 anni di presidenza, ha garantito ai suoi tifosi “i migliori anni” della loro vita collezionando 29 trofei, ottenendo riconoscimenti pubblici (la serie dei Palloni d’oro passati da Milanello) e istituzionali (per l’Uefa il Milan di Sacchi la squadra top) con le testimonianze di autentici campioni e di rivali di grande spessore, tipo Florentino Perez, presidente del Real Madrid.

Questo significa che sulle spalle del Milan americano di oggi risiede una grande e pesantissima eredità. Per risultare degni di questa gloria passata, servono tantissime qualità. Innanzitutto quella già dimostrata di essere riusciti a risanare i conti del bilancio disastrati dalla gestione Fassone- Mirabelli. Poi quella di abbinare al modello di “calcio sostenibile” anche risultati eccellenti: i due più recenti, scudetto e semifinale di Champions league, non sono certo da sottovalutare. Ma da oggi in avanti comincia il lavoro più complicato perché nel frattempo c’è stato il divorzio da Paolo Maldini che ha rappresentato una frattura dolorosa presso la comunità dei tifosi milanisti. Per suturare questa “ferita” occorre fissare un obiettivo molto semplice anche se difficile da centrare: fare presto e bene sul mercato e allestire un Milan competitivo per la prossima stagione. Non è una impresa qualunque.

In questi giorni mi risulta inutile controllare tutte le indiscrezioni o news che girano sui siti e sui giornali a proposito dei movimenti di mercato preparati da Furlani-Moncada, la nuova coppia schierata in prima linea. Giudicherò dal 10 luglio in poi quando ci sarà il raduno della squadra a Milanello e nei giorni successivi perché il mercato chiuderà a fine agosto. Ma nel frattempo non ho notizia alcuna della scelta del profilo che manca all’appello nel Milan e per il quale avevo proposto a poche ore dal divorzio con Maldini la figura carismatica di Ibra. Da quello che trapela da casa Milan, Zlatan ha fatto sapere di aver altri orientamenti per il momento, notizia confermata anche dall’intervista rilasciata da Mbappè alla Gazzetta dello Sport.

Perché ritengo un ruolo chiave quello del club manager? Risposta semplicissima: perché in questi ultimi tempi Maldini e Massara colmavano quello spazio, erano tutti i giorni a Milanello per discutere con Pioli, conoscere i problemi dei calciatori, seguire gli allenamenti e poi riferire a casa Milan nel caso di nodi da sciogliere. Se fino a oggi, dopo il sondaggio con esito negativo nei confronti di Ibra, non c’è stata nessuna indicazione è segno che la ricerca continua. C’è tempo, naturalmente, ma farlo in tempi rapidi farebbe capire che al volante del Milan c’è gente capace.