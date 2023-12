esclusiva mn - Gadda: "Milan in ripresa, ha pagato gli infortuni. Serve un altro tipo di alternativa a Giroud"

In merito all’attualità rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Gadda, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole:

Il tuo giudizio rispetto al sorteggio di Europa League, che vedrà contrapposti Milan e Rennes?

“Il Milan è favorito. Certo, dovrà affrontare il Rennes con il massimo rispetto possibile dell’avversario, perché in Europa non esistono partite scontrate. Però tutti i favori del pronostico sono dalla parte dei rossoneri”.

Come trovi, fisicamente e mentalmente, la squadra di Pioli?

“Io la trovo in netta ripresa. Dopo un periodo difficilissimo, la doppia vittoria convincente contro Newcastle e Monza ha ridato quell’iniezione di fiducia che serviva all’ambiente. In più, tanti infortunati stanno rientrando. Alla fine, i rossoneri hanno pagato soltanto questo”.

Occorrono rinforzi in vista di gennaio?

“Forse meno del previsto, visto che tutti gli infortunati stanno, gradualmente, rientrando. In ogni caso, io penso che il Milan debba risolvere seriamente la questione attacco. Non me ne vogliano Jovic e Okafor, ma occorre un altro tipo di alternativa a Giroud”.

I rossoneri potrebbero scegliere di ambire a vincere l’Europa League, a discapito del campionato?

“È una competizione tosta, perché lunga e con squadra molto competitive. Però il Milan non ha mai vinto l’Europa League nella sua storia. I rossoneri hanno in bacheca tutti i trofei possibili, tranne essa. Deve fungere da stimolo”.

In campionato, invece?

“Restare attaccata nella corsa scudetto il più possibile. Dopodichè, anche per ragioni economiche, la qualificazione in Champions deve essere imprescindibile”.

Il tuo punto di vista in merito al ritorno di Ibrahimovic in società?

“Sono convinto al 100% dell’importanza di una risorsa come Ibra. Vorrei però capire di che cosa, alla fine, si andrà a occupare. L’ideale, ovviamente, è tenerlo il più vicino possibile al gruppo squadra, per spronarlo e motivarlo con il suo grande carisma”.