esclusiva mn Martin Keown: “Mi sarebbe piaciuto giocare con Baresi. Ma Maldini era il più forte di tutti... anche di Tony Adams e del sottoscritto”

La redazione di MilanNews.it ha intervistato il mitico difensore inglese dell'Arsenal Martin Keown tramite il giornalista Alessandro Schiavone a Praga. Tre volte vincitore della Premier League con la i Gunners, l'ex partner difensivo di Tony Adams prima e Sol Campbell poi ci ha parlato di Franco Baresi, Paolo Maldini e del Grande Milan che affrontò nella Supercoppa europea del 1995 che i rossoneri vinsero grazie allo 0-0 di Londra e il 2-0 di San Siro.

Martin, non so se ha letto la notizia. Ma Baresi ha avuto una grave malattia. Ora sta meglio. Si sente di dirgli qualcosa?

(Keown è visibilmente sotto choc, ndr) "Mi dispiace tanto. Baresi è un grande uomo e spero che stia meglio adesso, gli auguro di rimettersi al più presto. Parliamo di un grandissimo difensore e il leader della nazionale italiana. Ricordo il suo infortunio nella prima partita del mondiale del 1994. Si operò alla cartilagine del ginocchio e tornò in tempo per la finale. È stato qualcosa di incredibile. E io onestamente non riesco a credere che qualcuno possa anche solo concepire un recupero lampo del genere. È la dimostrazione del grande atleta che era: rapido, veloce... uno che guidava e alzava la linea difensiva in maniera perfetta. Quando decideva di spostarsi in avanti tutti i colleghi del reparto lo seguivano. E quel concetto lì servì d'ispirazione a noi all’Arsenal. Magari noi non saltavamo fuori dalla linea come il Milan ma rimanendo fermi mandavamo lo stesso in fuorigioco l’avversario (ride ndr). Franco Baresi era un marziano della difesa.”

Nella Supercoppa del 1994, che si giocò a febbraio dell'anno seguente, avete condiviso il campo per 14 minuti nel ritorno del Meazza. Trent'anni conserva ancora dei ricordi di Baresi e del Milan di quel giorno?

"Parliamo di una squadra eccezionale anche se la Supercoppa fu una serata deludente per noi all’epoca. Se non sbaglio Baresi non sfidò mai l’Arsenal del periodo migliore (dal 1998 a 2004 perché si ritirò nel 1997, ndr). Lui in quella serata del 1995 era già a fine carriera. Ma oggi tutti ricordiamo il difensore incredibile che è stato. Magari non era il più alto ma era rapidissimo. Quando spingeva la linea difensiva tutti lo seguivano ciecamente. Il modo di giocare di quel Milan poi... era meraviglioso. Oggi giorno non te la farebbero passare liscia a causa della regola del fuorigioco che non è più la stessa. Ma come detto prima, quel concetto fu copiato da noi all’Arsenal. Ma rispetto al Milan che si alzava, noi restavamo bassi."

Meglio Tassotti-Baresi-Costacurta (Galli)- Maldini o Dixon-Adams-Keown-Winterburn?

"Vi dico una cosa... per me la difesa attuale dell’Arsenal forse è più forte di entrambe quelle difese." (Keown si riferisce al quartetto Timber-Saliba-Gabriel Magalhaes-Calafiori ndr)

Lei è stato un pò il 'Costacurta' dell'Arsenal... e come Billy che è cresciuto all'ombra di Franco calcisticamente lei ha potuto imparare dal 'one-club man' Tony Adams, il Baresi di Highbury.

Keown interrompe: “È stato Tony Adams a giocare con me (scoppia a ridere, ndr). Scherzo..."

Ma i due oltre ad aver indossato e amato la maglia di un solo club cosa avevano in comune?

“Tony Adams era completamente diverso da Baresi. Era un cavallo da battaglia. Ma secondo me Maldini era più forti di entrambi, compreso me. Tony era un leader che era molto brave sulle palle aeree. Mentre Baresi lo batteva nella velocità e agilità. Ma è davvero difficile fare paragoni. Parliamo di due grandissimi difensori con il proprio stile.”

Quindi Maldini aveva qualcosa in più di entrambi?

“Sicuramente! La sua elasticità, la capacità palla al piede, velocità, forza… per non parlare di quella ‘morbidezza’ che lo contraddistingueva... e poi la sua carriera sembrava di non finire mai.”

Le sarebbe piaciuto giocare con Baresi?

“E chi avrebbe detto di no? Mi sarebbe piaciuto provare il suo campionato (la Serie A d'oro anni 80 e 90, ndr). Il mio modo di giocare sarebbe stato adatto all’Italia vista la marcatura a uomo dell'epoca. Ma quei tempi oramai sono andati e non ha senso voltarsi indietro. Però Baresi era uno dei più forti.”