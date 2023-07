ESCLUSIVA MN - Tardelli: "Tonali andando al Newcastle ha sistemato la sua vita e quella dei figli"

Fonte: di Alessandro Schiavone

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La redazione di MilanNews ha intervistato Marco Tardelli, campione del mondo nel 1982.

Buongiorno Signor Tardelli, grazie al passaggio dal Milan al Newcastle United Sandro Tonali è diventato l'italiano più caro. Sorpreso?

"Il mercato del calcio è molto "largo", tanta gente deve guadagnare. Però Tonali come giocatore vale i 70 milioni. In questo mercato"

L'ormai ex centrocampista rossonero ha qualcosa in più di Pirlo magari, in fase difensiva?

"Avere qualcosa in più di Andrea...(ride n.d.r). Andrea certamente non era un giocatore difensivo però con l'intelligenza si faceva sempre trovare al posto giusto al momento giusto. Se Tonali è il miglior giocatore italiano? A me anche Barella piace molto. Migliore o peggiore o migliore o uguale, è difficile poterlo dire. Credo che ognuno nel proprio ruolo sia importante."

Grave perdita per la Serie A?

"Dipende come va. Può darsi che andrà in Inghilterra, farà benissimo e sarà un bene per la nazionale italiana. Nel calcio non esiste più il campionato italiano, inglese, francese... i bravi giocatori oggi sono in giro per il mondo."

Lei al suo posto cosa avrebbe fato? Da un lato c'è il Milan, l'amore della sua vita. Dall'altro la grande occasione di giocare in Premier League e di andare a guadagnare il triplo....

"È difficile dire cos'avrei fatto io. Quando avevo 20 anni potevo andare al Leeds ma la Juventus si rifiutò di vendermi al Leeds. È difficile dire in questo momento cos'avrei fatto perché ci sono in ballo altre cose. E Tonali andando al Newcastle ha sistemato la sua vita e quella dei suoi figli. Ci sono tante cose da sistemare ma io allora ero rimasto volentieri alla Juventus."

Dopo la partenza del ex Napoli Federico Fernandez nessuno del Newcastle parla l'italiano. In rosa c'è ancora Emil Krafth, ex Bologna che però è in uscita. La barriera della lingua sarà un ostacolo per l'ambientamento del giocatore?

"Vabbè ma i piedi si muovono bene e la testa anche..."