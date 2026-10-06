6 ottobre 1991: Albertini segna il suo primo gol in rossonero contro l'Atalanta

6 ottobre 1991: Albertini segna il suo primo gol in rossonero contro l'AtalantaMilanNews.it
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Oggi alle 21:36Gli ex
di Enrico Ferrazzi
Il 6 ottobre 1991, Demetrio Albertini ha segnato la sua prima rete in maglia rossonera in un match di Serie A contro l'Atalanta

Il 6 ottobre 1991, Demetrio Albertini ha segnato la sua prima rete in maglia rossonera in un match contro l'Atalanta valido per la 6^ giornata di Serie A: dopo il gol del vantaggio del Milan al 3' di Van Basten su rigore, al 48' è arrivata la rete del definitivo 2-0 dell'ex centrocampista milanista con un grandissimo destro dalla sinistra che si è insaccato all'incrocio dei pali. 

Questo il tabellino di quella partita riportato da magliarossonera.it

ATALANTA-MILAN 0-2

Reti: 3' rig. Van Basten, 48' Albertini

ATALANTA: Ferron, Minaudo, Pasciullo, Bordin, Bigliardi, Porrini, Perrone, Stromberg, Bianchezi, De Patre, Caniggia - All.: Giorgi

MILAN: S. Rossi, Tassotti, P. Maldini, Albertini, Costacurta, Baresi II, Evani, Rijkaard, Van Basten, Gullit (76' Fuser), Massaro (62' Simone) - All.: Capello

Arbitro: Nicchi